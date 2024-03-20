На авто для победителя конкурса «Учитель года» выделили менее 1 млн

Министерство образования Пензенской области готовится приобрести автомобиль, который в качестве приза вручат победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года».
Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с поставщиком, - 962 975 рублей. Лот размещен на портале госзакупок.
За эти деньги заказчик планирует получить моноприводный седан с бензиновым двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, механической коробкой передач, антиблокировочной системой, усилителем рулевого управления, подогревом боковых зеркал заднего вида и подголовниками задних сидений.
«Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта», - уточняется в проекте документа.
Городской этап конкурса «Учитель года - 2024» проводился в феврале-марте. Победительницей стала учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Полякова.
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