На авто для победителя конкурса «Учитель года» выделили менее 1 млн

20.03.2024 | 13:50

Министерство образования Пензенской области готовится приобрести автомобиль, который в качестве приза вручат победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года».

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с поставщиком, - 962 975 рублей. Лот размещен на портале госзакупок.

За эти деньги заказчик планирует получить моноприводный седан с бензиновым двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, механической коробкой передач, антиблокировочной системой, усилителем рулевого управления, подогревом боковых зеркал заднего вида и подголовниками задних сидений.

«Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта», - уточняется в проекте документа.

Городской этап конкурса «Учитель года - 2024» проводился в феврале-марте. Победительницей стала учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Полякова.