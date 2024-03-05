Сетевое издание|18+|Вторник|5 мар 2024|21:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе определен победитель конкурса «Учитель года - 2024»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 5 марта, в Пензе подвели итоги 30-го городского конкурса «Учитель года - 2024». Победу в нем одержала педагог из гимназии № 1 Ирина Полякова, она преподает русский язык и литературу.

Второе место поделили сразу две участницы - учителя английского языка гимназии № 42 и школы № 66 Ирина Бурмистрова и Мария Савина. На третьей позиции - учитель истории школы № 20 Евгения Репина.

В Пензе определен победитель конкурса «Учитель года - 2024»

«Победитель и призеры награждены ценными призами и денежным поощрением. Остальные участники отмечены в номинациях», - сообщили в городском управлении образования.

Свое мастерство демонстрировали восемь педагогов. Помимо вышеназванных, это учитель физики и математики гимназии «САН» Алла Борисова, учитель информатики финансово-экономического лицея № 29 Екатерина Евдокимова, учитель химии и биологии школы № 47 Николай Мазурин, учитель химии школы № 67 Настальгия Малышева.

В рамках заочного этапа, который проводился в феврале, они выдвинули методическую проблему, решение которой должны были раскрыть на практике, записали видеовизитку, рассказали об использовании интернета для взаимодействия с детьми, их родителями и коллегами, поделились методами работы с семьями школьников.

Во время очного этапа состоялись такие испытания, как «Открытый урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс».

По традиции победителю предстоит принять участие в аналогичном конкурсе областного масштаба.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления образования г. Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте