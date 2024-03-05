В Пензе определен победитель конкурса «Учитель года - 2024»

05.03.2024 | 19:39

Во вторник, 5 марта, в Пензе подвели итоги 30-го городского конкурса «Учитель года - 2024». Победу в нем одержала педагог из гимназии № 1 Ирина Полякова, она преподает русский язык и литературу.

Второе место поделили сразу две участницы - учителя английского языка гимназии № 42 и школы № 66 Ирина Бурмистрова и Мария Савина. На третьей позиции - учитель истории школы № 20 Евгения Репина.

«Победитель и призеры награждены ценными призами и денежным поощрением. Остальные участники отмечены в номинациях», - сообщили в городском управлении образования.

Свое мастерство демонстрировали восемь педагогов. Помимо вышеназванных, это учитель физики и математики гимназии «САН» Алла Борисова, учитель информатики финансово-экономического лицея № 29 Екатерина Евдокимова, учитель химии и биологии школы № 47 Николай Мазурин, учитель химии школы № 67 Настальгия Малышева.

В рамках заочного этапа, который проводился в феврале, они выдвинули методическую проблему, решение которой должны были раскрыть на практике, записали видеовизитку, рассказали об использовании интернета для взаимодействия с детьми, их родителями и коллегами, поделились методами работы с семьями школьников.

Во время очного этапа состоялись такие испытания, как «Открытый урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс».

По традиции победителю предстоит принять участие в аналогичном конкурсе областного масштаба.