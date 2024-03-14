В Пензе могут упразднить городское управление транспорта и связи

14.03.2024 | 16:21

Управление транспорта и связи Пензы в недалеком будущем могут упразднить. О таком развитии событий рассказала замглавы администрации Юлия Ляпина на заседании гордумы в четверг, 14 марта.

По ее мнению, после формирования нового созыва городской думы этой осенью планируется принять решение о ликвидации структуры.

Она уточнила, что с 2022 года большинство полномочий управления, в том числе анализ пассажиропотока, переданы Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

В ведении структуры сейчас находятся субсидии на льготный проезд в общественном транспорте и организация работы по дачным маршрутам.

Ранее стало известно о ликвидации эксплуатационно-хозяйственного управления, а также министерства внутренней и информационной политики.