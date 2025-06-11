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Общество

За непарламентские выражения в домовом чате можно лишиться свободы

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Выплеснутое в чате недовольство, стремление к доминированию и отказ от конструктивного диалога могут привести к тому, что онлайн-сообщество превращается из платформы для решения актуальных вопросов в очаг конфликтов.

О том, какая ответственность ждет чрезмерно эмоциональных участников дискуссий, рассказал RT председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Законодательство не обошло стороной виртуальные дискуссии жильцов. За неподобающее поведение в домовых чатах предусмотрены и применяются на практике вполне реальные меры ответственности», - предупредил он.

Депутат уточнил: в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ использование оскорблений и нецензурных выражений может обернуться штрафом от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно статье 128.1 УК РФ распространение ложных сведений, порочащих честь и

достоинство, влечет уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.

Угрозы в чей-то адрес могут стоить свободы на срок до 5 лет (ст. 119 УК РФ). Высказывания, разжигающие межнациональную рознь, караются лишением свободы до 6 лет (ст. 282 УК РФ). Публикация чужих персональных данных без разрешения грозит штрафом от 10 000 до 15 000 рублей (ст. 13.11 КоАП РФ).

Сергей Гаврилов советует быть аккуратнее в выражениях.

«Чтобы сохранить здоровую атмосферу в чате, придерживайтесь простых правил: будьте вежливы, избегайте грубых выражений, проверяйте информацию перед публикацией и уважайте личное пространство других. Помните, что общение онлайн в общедомовом или районном чате не повод забывать о реальной ответственности за свои слова», - рекомендовал он.

Парламентарий подчеркнул: важно осознавать, что даже закрытый чат считается публичным пространством и любое сообщение может быть представлено в суде.

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Источник — фото pxhere.com
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