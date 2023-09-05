В правительстве Пензенской области ликвидируют одно из управлений

05.09.2023 | 20:57

В правительстве Пензенской области ликвидируют эксплуатационно-хозяйственное управление, являющееся государственным казенным учреждением и расположенное на улице Московской, 110.

Соответствующее постановление 4 сентября подписал глава кабмина Николай Симонов.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте структуры, основная цель деятельности управления - обслуживание зданий, помещений, сооружений, входящих в собственность региона. Обязанности начальника исполняет Анна Задохина.

Все работники будут уволены. Правопреемником учреждения станет управление делами губернатора и правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось о ликвидации министерства внутренней и информационной политики, которое возглавлял Павел Маслов. Полномочия передаются региональному правительству.