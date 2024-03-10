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Общество

Число отловленных собак в регионе за два года увеличилось в 4 раза

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В Пензенской области с каждым годом растет число отловленных и стерилизованных бездомных собак, однако жители региона считают меры недостаточными и требуют принять более жесткий закон по обращению с такими животными.

«Когда дума наша областная примет закон по собакам? Собаки пугают детей. Интересно, если какая-то стая загрызет ребенка?» - написал житель области Александр на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель регионального правительства отреагировал на обращение мужчины и сообщил, что численность бродячих животных регулируется гуманными методами в соответствии с действующим законодательством.

По его словам, в 2021 году специалисты отловили в области 314 собак, в 2022-м - уже 703, а в 2023-м - 1 366. Работа продолжается и в этом году.

«После отлова животных помещают в приют, где они проходят карантинные мероприятия, в случае необходимости получают лечение, обязательно вакцинируются против бешенства, подвергаются стерилизации, и только в том случае, если животное не проявляет агрессии, его выпускают на улицу (за исключением территорий школ, детских садов, больниц)», - объяснили Александру.

Сейчас в регионе работают 6 приютов для собак и кошек, 4 из них муниципальные, 2 - частные.

«В ближайшее время начнут свою работу еще два муниципальных приюта, что позволит большее количество животных без владельцев убрать с улиц и не выпускать в прежние места обитания», - пообещали Александру.

Жители Пензенской области все чаще жалуются в соцсетях на сбивающихся в стаи и ведущих себя агрессивно псов. По мнению многих, отлов не помогает решить проблему либо вовсе не проводится.

Так, в Пензенском районе в январе участились нападения бездомных собак на людей.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что районная администрация не контролировала популяцию животных и не заключила договор со специализированной организацией по отлову собак.

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