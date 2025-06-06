Нападение пса на ребенка в Пензе: прокуратура начала проверку

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на 3-летнего ребенка. ЧП случилось 1 июня рядом с домом № 66 на улице Ангарской (Маяк).
Мальчик получил травмы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Пес (предположительно, бойцовой породы) был в ошейнике, но оказался на улице без присмотра хозяев.
Прокуратура Железнодорожного района оценит исполнение владельцами собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными.
«По результатам надзорных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе решен вопрос о взыскании с ответственных лиц в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Также по факту нападения проводится доследственная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле надзорного ведомства.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀