Нападение пса на ребенка в Пензе: прокуратура начала проверку

06.06.2025 | 14:57

В Пензе прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на 3-летнего ребенка. ЧП случилось 1 июня рядом с домом № 66 на улице Ангарской (Маяк).

Мальчик получил травмы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Пес (предположительно, бойцовой породы) был в ошейнике, но оказался на улице без присмотра хозяев.

Прокуратура Железнодорожного района оценит исполнение владельцами собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными.

«По результатам надзорных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе решен вопрос о взыскании с ответственных лиц в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Также по факту нападения проводится доследственная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле надзорного ведомства.