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Общество

В Пензенском районе участились нападения собак на прохожих

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В Пензенском районе участились случаи нападения бездомных собак на людей. К выяснению причин ухудшения ситуации подключилась прокуратура.

«Установлено, что администрация района не организовала проведение мониторинга популяции животных, не приняла меры к выявлению агрессивных особей с целью их отлова, стерилизации и помещения в приюты.

Услуги по обращению с животными без владельцев специализированной организацией в январе текущего года не оказывались в связи с отсутствием соответствующего договора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Все это привело к расширению популяции собак в населенных пунктах района и росту числа случаев нападения на прохожих. Только за последние два месяца к медикам обратились четверо покусанных.

«В целях устранения указанных нарушений прокурор внес главе Пензенского района представление. Акт реагирования находится на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.

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