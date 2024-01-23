В Пензенском районе участились нападения собак на прохожих

23.01.2024 | 18:11

В Пензенском районе участились случаи нападения бездомных собак на людей. К выяснению причин ухудшения ситуации подключилась прокуратура.

«Установлено, что администрация района не организовала проведение мониторинга популяции животных, не приняла меры к выявлению агрессивных особей с целью их отлова, стерилизации и помещения в приюты.

Услуги по обращению с животными без владельцев специализированной организацией в январе текущего года не оказывались в связи с отсутствием соответствующего договора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Все это привело к расширению популяции собак в населенных пунктах района и росту числа случаев нападения на прохожих. Только за последние два месяца к медикам обратились четверо покусанных.

«В целях устранения указанных нарушений прокурор внес главе Пензенского района представление. Акт реагирования находится на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.