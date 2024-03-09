В башмаковской больнице появится инновационное оборудование

09.03.2024 | 14:32

В Башмаковской районной больнице обновляют помещение под цифровой маммограф, который поступит в лечебное заведение в этом году. На реконструкцию выделено 3 млн рублей из регионального бюджета.

«В ходе капитального ремонта предусмотрены демонтажные работы, заливка напольного покрытия, штукатурка, облицовка и покраска стен, устройство потолков, а также установка кондиционеров и пожарной сигнализации»,- уточнила главный врач больницы Ольга Хрянина.

Инновационный маммограф позволит с высокой точностью определять патологии молочных желез у женщин, включая опухолевые процессы на начальных стадиях возникновения.

Новое оборудование появится благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 гг.» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что уже в марте цифровой маммограф появится в Иссинской участковой больнице. В терапевтическом отделении отремонтировали и подготовили кабинет для него.