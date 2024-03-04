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Общество

В Иссинском районе появится современный маммограф

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Уже в этом месяце в Иссинской участковой больнице появится новый маммограф. В терапевтическом отделении для него отремонтировали и подготовили кабинет.

«Установка самого медицинского оборудования ожидается в марте. Благодаря проведенным работам наши пациентки в скором будущем смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, пройдя диагностику на современном новейшем оборудовании. Это важное событие, которого так давно ждали жительницы всего Иссинского района», - заявила главврач больницы Юлия Тивикова.

Ремонт кабинета под маммограф проводился в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Маммографическое обследование позволяет выявлять новообразования размеров от 2 миллиметров и дает шанс на удаление опухоли и сохранение молочной железы, подчеркнули в областном минздраве.

В 2024 году в Иссинской участковой больнице начнется капитальный ремонт. Здесь планируют обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.

Ремонт рассчитан на два года. В 2024-м заменят все коммуникации и приведут в порядок помещения стационара. Приступить собираются 1 апреля. В следующем году займутся терапевтическим отделением. Работы должны будут завершить в ноябре.

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Источник — фото областного минздрава
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