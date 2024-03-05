В Пензе на новую дорогу у цирка готовы потратить 52 млн рублей

05.03.2024 | 13:36

В понедельник, 4 марта, на портале госзакупок стартовал электронный аукцион на строительство дороги, соединяющей улицы Плеханова и Гладкова в районе цирка.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 52 млн 462 тысячи 640 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 марта, 14-го числа комиссия подведет итоги аукциона.

Заказчиком выступает управление капитального строительства, источник финансирования - городской бюджет.

Помимо обустройства самой дороги, в рамках контракта предполагается прокладка дождевой канализации, тепловых сетей, наружных газопроводов и сетей электроснабжения.

Выполнить все работы необходимо до 1 июня 2024 года.

Новая дорога протяженностью 176 метров позволит большегрузам подъезжать к зданию цирка. Запланировано строительство двухполосного полотна и пешеходных путей. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра, тротуаров - 2 метра. Кроме того, предусмотрят освещение, а с наступлением теплых дней территорию начнут озеленять. Движение по дороге намерены открыть в начале июня.

Ранее сообщалось, что территория между улицами Плеханова и Гладкова, где ведется подготовка к строительству дороги, попадает в культурный слой XVII - начала XX века и признана объектом археологического наследия.