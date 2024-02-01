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Общество

В Пензе археологи ожидают исторических находок в районе цирка

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В Пензе приводят в порядок территорию площадью порядка 3 000 квадратных метров возле строящегося цирка. По ней пройдет новая дорога, которая соединит улицы Плеханова и Гладкова.

Площадку расчистили от мусора и подготовили к началу работ. За процессом, развернувшимся в старой части Пензы, следят археологи, чтобы в случае исторических находок принять меры к их охране и сбережению.

В Пензе археологи ожидают исторических находок в районе цирка

Первый шаг - переустройство воздушной теплотрассы, газопровода, сетей электроснабжения.

Далее запланировано строительство двухполосного полотна и пешеходных путей. Ширина каждой полосы составит три с половиной метра, тротуаров - два метра.

Кроме того, в планах предусмотрено освещение, а с наступлением теплых дней территорию начнут озеленять.

В Пензе археологи ожидают исторических находок в районе цирка

«Новая дорога протяженностью 176 метров даст возможность проезда большегрузных специализированных машин к зданию цирка. Движение предполагается открыть в начале июня этого года», - уточнили в администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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