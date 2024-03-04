За год на 11 пензенцев составили протоколы за дискредитацию ВС РФ

04.03.2024 | 11:32

В Пензенской области в 2023 году зарегистрировали два уголовных деяния и 11 административных, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Об этом в понедельник, 4 марта, на сессии Закcобра Пензенской области сообщил начальник регионального УМВД Павел Гаврилин.

Он также отметил, что правоохранители выявили свыше 500 фактов публикации недостоверной информации о действиях российской армии.

Согласно КоАП РФ, административный штраф за дискредитацию ВС РФ составляет для граждан от 30 000 до 50 000 рублей.

Статья УК РФ за дискредитацию армии (если преступление совершено гражданином, уже понесшим административную ответственность за это нарушение) предусматривает штраф от 100 000 до 300 000 рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, арест - от 4 до 6 месяцев, лишение свободы - до 5 лет.

В сентябре 2023 года за дискредитацию вооруженных сил наказали жителя Пензы. Он был администратором телеграм-канала и 11 мая разместил пост, в котором усмотрели административное правонарушение. Мужчину оштрафовали на 30 000 рублей.

Под уголовное преследование попал 66-летний житель Пензы. Пенсионер со своего аккаунта в соцсети «Одноклассники» проставил реакции к нескольким чужим записям, содержащим недостоверную информацию об использовании вооруженных сил. До этого горожанина уже привлекали к административной ответственности.