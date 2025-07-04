Сетевое издание|18+|Пятница|4 июл 2025|20:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Мошенники придумали схемы с самозапретом на кредиты

Печать
Telegram

Мошенники предлагают «помощь» гражданам в подключении услуги самозапрета на кредиты и выманивают личные данные и деньги, предупредили в УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленники представляются сотрудниками Бюро кредитных историй (БКИ), банков, государственных учреждений и, ссылаясь на «специальные программы», предлагают жертве использовать «упрощенную процедуру» для оформления самозапрета.

Также личные данные и деньги аферисты выманивают, используя фишинговые сайты и приложения, которые имитируют ресурсы БКИ или банков. Злоумышленники предлагают заполнить форму для установки самозапрета. Жертва сама указывает паспортные данные, номера СНИЛС, карт.

В некоторых случаях мошенники уговаривают за определенную плату ускорить процесс оформления самозапрета или же обещают его успешное завершение.

«Устанавливайте самозапрет только через официальные сайты БКИ, не доверяйте сомнительным ресурсам и приложениям. Список официальных БКИ можно найти на сайте Банка России. Не сообщайте личные данные по телефону или в переписке. Сотрудники БКИ или банков никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. Проверяйте информацию. Если вам позвонили или написали с предложением установить самозапрет, перезвоните в БКИ или банк самостоятельно, используя официальные номера телефонов, указанные на их сайтах», - обратились к пензенцам в региональном УМВД России.

С 1 марта у граждан появилась возможность установить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенников. Услуга предоставляется бесплатно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте