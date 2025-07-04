Мошенники придумали схемы с самозапретом на кредиты

04.07.2025 | 19:41

Мошенники предлагают «помощь» гражданам в подключении услуги самозапрета на кредиты и выманивают личные данные и деньги, предупредили в УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленники представляются сотрудниками Бюро кредитных историй (БКИ), банков, государственных учреждений и, ссылаясь на «специальные программы», предлагают жертве использовать «упрощенную процедуру» для оформления самозапрета.

Также личные данные и деньги аферисты выманивают, используя фишинговые сайты и приложения, которые имитируют ресурсы БКИ или банков. Злоумышленники предлагают заполнить форму для установки самозапрета. Жертва сама указывает паспортные данные, номера СНИЛС, карт.

В некоторых случаях мошенники уговаривают за определенную плату ускорить процесс оформления самозапрета или же обещают его успешное завершение.

«Устанавливайте самозапрет только через официальные сайты БКИ, не доверяйте сомнительным ресурсам и приложениям. Список официальных БКИ можно найти на сайте Банка России. Не сообщайте личные данные по телефону или в переписке. Сотрудники БКИ или банков никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. Проверяйте информацию. Если вам позвонили или написали с предложением установить самозапрет, перезвоните в БКИ или банк самостоятельно, используя официальные номера телефонов, указанные на их сайтах», - обратились к пензенцам в региональном УМВД России.

С 1 марта у граждан появилась возможность установить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенников. Услуга предоставляется бесплатно.