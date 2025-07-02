В Каменском районе мужчина слил 100 литров топлива с техники

В Каменском районе 61-летний мужчина слил дизельное топливо с техники сельхозпредприятия, на котором работал.
О воровстве сотрудника стало известно благодаря специальной системе мониторинга в компании. Ее представители обратились в полицию, и информация подтвердилась.
«Мужчину задержали ночью при попытке сбыта похищенного горючего. Он признался, что слил 100 литров дизельного топлива с вверенной ему техники», - сообщили в областном УМВД РФ.
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Сейчас полицейские проверяют причастность работника к другим подобным кражам.
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