Криминал

Молодой пензенец избил в бане не сумевшего смолчать мужчину

Печать
Telegram

В Пензе в полицию обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что его избили в банном комплексе.

Полицейские начали расследование и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что отдыхал в бане в компании знакомых. Они распивали спиртное, а через некоторое время двое из его приятелей вышли на улицу и поссорились.

Шум перепалки привлек внимание мужчины, с которым ранее никто не был знаком. Он подошел к ругавшимся приятелям и вступил в ссору.

«Подозреваемому это не понравилось. Разозлившись, он нанес несколько ударов по лицу потерпевшего. После этого, испугавшись возможной ответственности, молодой человек скрылся с места преступления», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отношении молодого пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте