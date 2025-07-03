Молодой пензенец избил в бане не сумевшего смолчать мужчину

03.07.2025 | 08:20

В Пензе в полицию обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что его избили в банном комплексе.

Полицейские начали расследование и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что отдыхал в бане в компании знакомых. Они распивали спиртное, а через некоторое время двое из его приятелей вышли на улицу и поссорились.

Шум перепалки привлек внимание мужчины, с которым ранее никто не был знаком. Он подошел к ругавшимся приятелям и вступил в ссору.

«Подозреваемому это не понравилось. Разозлившись, он нанес несколько ударов по лицу потерпевшего. После этого, испугавшись возможной ответственности, молодой человек скрылся с места преступления», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В отношении молодого пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.