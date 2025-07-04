Пензенец притворился чиновником и выманил у друга 12 млн рублей

04.07.2025 | 09:33

34-летнего жителя Пензы обвиняют в мошенничестве. Мужчина обманул своего сверстника-приятеля, выманив миллионы рублей.

Преступление было совершено в 2024 году. Мужчины несколько лет знали друг друга, пострадавший доверял приятелю и даже не усомнился в его словах о том, что он якобы занимает руководящую должность в одном из министерств Пензенской области.

Когда друг предложил стать его партнером в бизнесе по сдаче в аренду строительного транспорта, пострадавший согласился. Чтобы открыть дело, требовалось закупить технику.

Для этого пензенец передал другу свои сбережения - 1 650 000 рублей, а также 115 000 долларов США (в совокупности это около 12 млн рублей). Деньги должны были пойти на приобретение 2 экскаваторов.

Злоумышленник заявлял, что техника скоро прибудет в Пензу, но шли месяцы, а машин так и не было.

«Лжепартнер под различными предлогами уклонялся от выполнения обязательств. При этом он осуществлял дорогостоящие покупки, такие как приобретение автомобиля премиум класса. Тогда потерпевший, почувствовав обман, обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленник переехал в Казань, где и был задержан пензенскими полицейскими. Оказалось, что купленный автомобиль он успел продать. Вырученную сумму (более 5 млн рублей) арестовали. Впоследствии их передадут жертве мошенничества в качестве возмещения ущерба.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления.