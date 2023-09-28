Пензенца признали виновным в дискредитации ВС РФ

28.09.2023 | 12:33

Пост в Telegram обошелся пензенцу в 30 000 рублей. Суд пришел к выводу, что содержание сообщения направлено на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в ходе СВО на Украине.

Согласно материалам дела, горожанин являлся администратором канала в мессенджере Telegram. Пост он разместил 11 мая 2023 года.

Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф.

Однако человек не согласился с решением и подал жалобу в Пензенский областной суд, отметив, что его права ущемляются.

«Суд апелляционной инстанции указал, что привлечение гражданина к административной ответственности не может рассматриваться как ограничение его права на свободу выражения мнения, поскольку совершенные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - сообщила секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Постановление вступило в законную силу. Пензенец должен заплатить 30 000 рублей.