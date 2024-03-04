Антитеррор: в Пензе категорируют места массового пребывания людей

04.03.2024 | 09:33

В Пензе создали межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей. Соответствующее постановление 28 февраля подписал глава города Александр Басенко.

Цель - контроль за выполнением требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

В состав комиссии вошли представители ФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД. Координировать работу будет заместитель главы администрации по социальной политике Сергей Волков, председателем стал глава города Александр Басенко.

В задачи комиссии входит организация обследования и категорирования мест массового пребывания людей «с учетом степени потенциальной опасности угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий».

Контролировать соблюдение всех необходимых требований безопасности намерены с помощью плановых и внеплановых проверок на объектах. По их итогам будут вносить предложения в антитеррористическую комиссию Пензы для совершенствования деятельности в этом направлении.

В феврале оперативные группы провели в Пензенской области командно-штабные антитеррористические тренировки на социальных объектах. Учения прошли в Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском и Нижнеломовском районах.

На них отрабатывалось пресечение терактов и действий, создающих непосредственную угрозу их совершения. Рассматривались такие ситуации, как обнаружение самодельных взрывных устройств, осуществление аварийно-спасательных работ по минимизации последствий терактов, а также «недопущение негативных последствий проведения несанкционированного митинга».