Пензенцы делятся адресами вросших в землю автомобилей

09.06.2025 | 11:06

Пензенцы, узнав о том, что в городе начали массово избавляться от автохлама на улицах, стали сообщать в соцсетях и Telegram о брошенных машинах в их районах.

На улице Ладожской, с торца дома № 99, третий год врастает в землю отечественная легковушка, рассказал читатель телеграм-канала PenzaInform.

«Это повсеместная проблема. Минская, 15. Не то что в землю вросла - вокруг нее и в ней уже свалка», - поделилась другая подписчица.

В Пензе работу по выявлению и эвакуации брошенных машин ведут районные администрации (туда же можно обратиться с заявкой самостоятельно). Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции не следует, то эвакуацию проводят принудительно. Затраченные бюджетные средства взыскивают с владельцев.

С апреля к началу июня город избавили от 16 брошенных машин. Они не только «портили пейзаж», но и мешали работе спецтехники, привлекали внимание хулиганов.