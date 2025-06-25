Происшествия

Из дома на Экспериментальной из-за пожара эвакуировали людей

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В среду, 25 июня, на улице Экспериментальной в Пензе случился пожар в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 25 человек.

Из дома на Экспериментальной из-за пожара эвакуировали людей

Сигнал в МЧС поступил в 16:27. Загорелась квартира на 1-м этаже.

Огонь тушили 9 человек, было задействовано 3 единицы техники.

Площадь пожара составила 5 кв. м, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших нет.

Из дома на Экспериментальной из-за пожара эвакуировали людей

Кадры появились в Сети. На них запечатлены работа спасателей и медиков и перекинутый в окно квартиры пожарный шланг.

В Пензе вечером во вторник, 24 июня, произошел пожар в доме № 174 на улице Терновского. Там также загорелась квартира на 1-м этаже. Жертв нет.

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Источник — фото группы «Просто Пенза»
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