Силовики тренируются пресекать теракты на соцобъектах региона

27.02.2024 | 11:09

В феврале оперативные группы провели в Пензенской области командно-штабные антитеррористические тренировки на социальных объектах.

Учения прошли в Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском и Нижнеломовском районах.

На них отрабатывалось пресечение терактов и действий, создающих непосредственную угрозу их совершения.

Рассматривались такие ситуации, как обнаружение самодельных взрывных устройств, осуществление аварийно-спасательных работ по минимизации последствий терактов, а также «недопущение негативных последствий проведения несанкционированного митинга».

«Отработан алгоритм действий персонала организаций при обнаружении взрывных устройств, а также информационного взаимодействия с территориальными органами ФСБ России, МВД России, ФСВНГ России и ГУ МЧС», - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.