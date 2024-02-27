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Общество

Силовики тренируются пресекать теракты на соцобъектах региона

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В феврале оперативные группы провели в Пензенской области командно-штабные антитеррористические тренировки на социальных объектах.

Учения прошли в Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском и Нижнеломовском районах.

На них отрабатывалось пресечение терактов и действий, создающих непосредственную угрозу их совершения.

Рассматривались такие ситуации, как обнаружение самодельных взрывных устройств, осуществление аварийно-спасательных работ по минимизации последствий терактов, а также «недопущение негативных последствий проведения несанкционированного митинга».

«Отработан алгоритм действий персонала организаций при обнаружении взрывных устройств, а также информационного взаимодействия с территориальными органами ФСБ России, МВД России, ФСВНГ России и ГУ МЧС», - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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