Общество

Автохлам: с улиц Пензы забрали 13 брошенных машин

Печать
Telegram

С улиц Пензы эвакуировали уже 13 машин, брошенных владельцами.

Процесс эвакуации автохлама с муниципальных территорий стартовал 14 апреля, первой исчезла машина с улицы Гладкова. Решение о выделении средств на освобождение мест было принято на мартовской сессии гордумы.

«На прошлой неделе сотрудники администраций Первомайского и Железнодорожного районов провели комиссионные осмотры 18 транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных). На автомобилях разместили соответствующие уведомления», - сообщили в администрации Пензы.

Автохлам: с улиц Пензы забрали 13 брошенных машин

Если собственники в течение 30 дней своими силами и за собственный счет не заберут машины с муниципальной земли, авто отправят на спецстоянку принудительно, а затраченные на это средства взыщут с владельца - в добровольном или судебном порядке.

4 эвакуированных автомобиля уже возвращены собственникам, которые возместили такие расходы, владельцы еще 7 машин добровольно устранили нарушения.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в районную администрацию по телефонам:

- администрация Ленинского района - 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района - 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района - 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района - 49-60-14, 92-92-00».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте