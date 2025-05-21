Автохлам: с улиц Пензы забрали 13 брошенных машин

21.05.2025 | 17:36

С улиц Пензы эвакуировали уже 13 машин, брошенных владельцами.

Процесс эвакуации автохлама с муниципальных территорий стартовал 14 апреля, первой исчезла машина с улицы Гладкова. Решение о выделении средств на освобождение мест было принято на мартовской сессии гордумы.

«На прошлой неделе сотрудники администраций Первомайского и Железнодорожного районов провели комиссионные осмотры 18 транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных). На автомобилях разместили соответствующие уведомления», - сообщили в администрации Пензы.

Если собственники в течение 30 дней своими силами и за собственный счет не заберут машины с муниципальной земли, авто отправят на спецстоянку принудительно, а затраченные на это средства взыщут с владельца - в добровольном или судебном порядке.

4 эвакуированных автомобиля уже возвращены собственникам, которые возместили такие расходы, владельцы еще 7 машин добровольно устранили нарушения.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в районную администрацию по телефонам:

- администрация Ленинского района - 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района - 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района - 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района - 49-60-14, 92-92-00».