Криминал

В Пензе осужденный высказывался в оправдание терроризма

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36-летний мужчина, отбывающий наказание в пензенской исправительной колонии № 4, стал объектом пристального внимания сотрудников регионального управления ФСБ России.

Осужденный в своих высказываниях оправдывал идеологию и деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации.

«На злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда)», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее стало известно, что 39-летний житель Пензы размещал в украинском телеграм-канале комментарии, оправдывающие идеологию и деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации.

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Источник — фото УФСБ по Пензенской области
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