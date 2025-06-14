В Пензе пожарные эвакуировали из многоэтажки 10 человек

14.06.2025 | 10:29

В пятницу, 13 июня, в Пензе в многоэтажном доме на улице Коммунистической случился пожар.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:28. По адресу прибыли 12 человек личного состава на 4 спецавтомобилях.

Очаг возгорания возник в 1-м подъезде на 4-м этаже. Пожарные эвакуировали из здания 10 человек.

В комнате площадью 20 кв. м сгорела мягкая мебель на площади 7 кв. м.

«Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

11 июня в Пензе спасатели эвакуировали 15 человек из 10-этажного дома № 71 на улице Чапаева. Там произошел пожар в квартире на 9-м этаже.