Сетевое издание|18+|Суббота|14 июн 2025|11:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензе пожарные эвакуировали из многоэтажки 10 человек

Печать
Telegram

В пятницу, 13 июня, в Пензе в многоэтажном доме на улице Коммунистической случился пожар.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:28. По адресу прибыли 12 человек личного состава на 4 спецавтомобилях.

Очаг возгорания возник в 1-м подъезде на 4-м этаже. Пожарные эвакуировали из здания 10 человек.

В Пензе пожарные эвакуировали из многоэтажки 10 человек

В комнате площадью 20 кв. м сгорела мягкая мебель на площади 7 кв. м.

«Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

11 июня в Пензе спасатели эвакуировали 15 человек из 10-этажного дома № 71 на улице Чапаева. Там произошел пожар в квартире на 9-м этаже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте