От охотников ждут отчетов о добытых кабанах и пушных животных

29.02.2024 | 20:29

В четверг, 29 февраля, в Пензенской области закрылся сезон охоты на кабана и пушных животных.

Теперь охотникам нужно передать информацию о добыче по месту получения разрешения. Если этого не сделать вовремя, предусмотрено наказание: штраф до 1 000 рублей и отказ в выдаче разрешения на следующий сезон охоты.

«Сведения о добыче кабана направляются в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока осуществления охоты, указанного в разрешении. Сведения о добытых пушных животных направляются в течение 20 дней после окончания срока охоты, указанного в разрешении», - напомнили в региональном минлесхозе.

Те, кто охотился по разрешениям, выданным в общедоступные охотничьи угодья, должны лично или письменно отчитаться по адресу: 440014, г. Пенза, Лодочный проезд, 10.

Ранее 71-летнего камешкирца осудили за убийство кабанихи. Он приехал на снегоходе к охотничьему угодью «Родник» в Камешкирско-Лопатинском лесничестве и у места кормления нашел задушенного в петле кабана и рядом - самку. Сельчанин тут же застрелил ее, хотя разрешения на добычу не имел. Браконьер погрузил туши в сани и поехал домой, но по дороге встретил полицейских.