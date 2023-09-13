Пензенским охотникам обозначили сроки добычи пушных животных

13.09.2023 | 10:49

В Минлесхозе Пензенской области обозначили сроки осенне-зимней охоты на пушных животных разных видов.

Сроки следующие:

- заяц (русак, беляк), лисица - с 15 сентября по 29 февраля;

- бобр - с 1 октября по 29 февраля;

- лисица, бобр, норка американская, куница, белка, горностай, ласка, хорь - с 1 октября по 29 февраля;

- куница, норка американская - с 15 октября по 29 февраля.

Нормы допустимой добычи таковы:

- заяц-русак - 1 в день, не более 7 за сезон;

- заяц-беляк - 1 в день, не более 7 за сезон;

- лисица - без ограничений;

- куница лесная - не более 5 за сезон;

- куница каменная - не более 5 за сезон;

- бобр - не более 10 за сезон.

Раскапывать постоянные выводковые убежища животных во время охоты запрещено. Исключение - бобровые плотины, ондатровые хатки (для установки самоловов) и лисьи норы (для помощи охотничьим собакам).

«Для получения разрешения на зайца (русак, беляк) и лисицу необходимо будет оплатить государственную пошлину за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, за бобров и куниц необходимо будет доплатить сбор за пользование объектами животного мира в размере 60 рублей за каждую особь», - предупредили в минлесхозе.