Молодежи хотят компенсировать часть арендной платы за жилье

28.06.2025 | 09:56

К концу 2025 года в России планируют подготовить нормативную базу для программы льготной аренды жилья для молодежи. После этого можно будет говорить о внедрении проекта.

Программа охватит молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет. Им хотят компенсировать часть платы за наем помещений.

«Ожидается, что в приоритет попадут молодые специалисты, работающие в стратегически важных секторах: промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве. Однако это не исключает возможность участия и других категорий», - пояснил в беседе с «Известиями» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Программа может быть нацелена и на другие группы населения: студентов, молодых матерей-одиночек, юношей и девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму РФ внесли законопроект, где предлагается помочь молодым семьям погасить ипотечный кредит. Господдержку хотят оказывать матерям или отцам моложе 26 лет, у которых с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030-го родится второй ребенок.