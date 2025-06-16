В Пензе инвалиду пришлось добиваться денег за слуховой аппарат

16.06.2025 | 20:29

Пензячке с инвалидностью пришлось добиваться выплаты компенсации за купленный слуховой аппарат.

«Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации заявитель нуждается в устройствах для коррекции слуха. Женщина самостоятельно приобрела необходимый аппарат общей стоимостью более 44 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

После этого горожанка подала заявление на компенсацию в отделение Социального фонда России, однако ей отказали в выплате, сославшись на то, что аппарат она взяла в рассрочку, а не отдала за него всю сумму сразу.

Пензячка сообщила о нарушении своих прав в прокуратуру. После проверки руководителю уполномоченного органа было внесено представление. Женщине компенсировали стоимость устройства.

Ранее другой жительнице областного центра пришлось добиваться кресел-колясок для полуторагодовалого ребенка-инвалида.