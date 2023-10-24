Отсутствие льгот на маршруте № 105 удивило пензенцев

24.10.2023 | 16:19

Новый троллейбусный маршрут № 105, запущенный в понедельник, 23 октября, является межмуниципальным - он соединяет Пензенский район (Засечное) и Пензу (Дальнее Арбеково). Именно поэтому в нем не действуют льготы: все пассажиры должны оплачивать проезд по полной стоимости - 20 рублей.

Этот нюанс стал той самой ложкой дегтя в бочке меда. Люди начали возмущаться, ведь маршрут практически полностью следует по Пензе, в Засечном - всего пара остановок. Но самые незащищенные слои населения не смогут им пользоваться.

«Город получает новые долгожданные троллейбусы по федеральной программе, а направляются они на маршрут без льгот (вместо того чтобы разработать и внедрить систему проездных разных категорий, систему бесплатных пересадок в определенный промежуток времени, оптимизировать существующие маршруты)», «А что, слабо сделать льготы на всех городских маршрутах общественного транспорта, а?!» - возмутились пензенцы в Telegram.

«Так сделайте льготы только по городу, без Спутника. В чем проблема опять у вас? Основной маршрут ведь у 105-го, 130-го, 149-го идет по городу, а не по району. Сделайте льготы хоть инвалидам и детям-инвалидам», - попытался предложить выход один из горожан в соцсети «ВКонтакте».

На пост откликнулся представитель администрации Пензы. «Льготный проезд в автобусах большого и среднего класса, троллейбусах предоставлен на муниципальных маршрутах города Пензы. Данная мера социальной поддержки распространяется на жителей Пензы и реализована за счет средств бюджета Пензы», - говорится в ответе.

Вероятно, подразумевается, что жители Пензы будут пользоваться маршрутом № 105 исключительно для того, чтобы доехать до Засечного или выехать из него.

При этом горожане обратили внимание, что с появлением троллейбусов № 105 сократилось число машин на маршруте № 7, где льготы действуют.

«А что случилось с троллейбусами маршрута № 7? Его отменили? График не соблюдается от слова «совсем»! То, что вечером после 19:00 не дождаться, уже в порядке вещей, так теперь и утром их нет. Сегодня прождала 25 мин., пришлось ехать на автобусе (из Арбекова). Навстречу было 2 троллейбуса через 20 метров друг от друга у 175-го универсама, затем - 1 у «Коллажа», 1 у «Красных холмов». И все!!! Вышла я на Свердлова. С 7-го сняли, а отправили по 105-му? ЧТО У НАС ТВОРИТСЯ С ТРАНСПОРТОМ???» - написала пензячка во вторник, 24 октября, в группе, посвященной деятельности губернатора.