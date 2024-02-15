Кузнецкие подростки снялись в ролике в ответ на сериал «Слово пацана»

15.02.2024 | 09:41

Кузнецкие юноши приняли участие в съемках ролика, который стал своеобразным ответом авторам сериала «Слово пацана». Видеозаписью на своих страницах в соцсетях поделился глава города Сергей Златогорский.

Подростки дали следующие обещания: «Чтобы гордиться Кузнецком, буду работать честно и добросовестно. Слово пацана!», «Совершенству нет предела - каждый день буду учиться новому. Слово пацана!», «И словом и делом буду Родину защищать. Слово пацана!», «Буду заботиться о своих родителях. Слово пацана!», «Красота души спасет мир - буду верить в лучшее. Слово пацана!», «Чтобы не допускать ошибок, буду помнить прошлое. Слово пацана!», «И в огонь и в воду! Буду верным другом. Слово пацана!», «В здоровом теле здоровый дух - буду заниматься спортом. Слово пацана!», «Закон суров, но это закон - буду законопослушным. Слово пацана!», «Справедливость не пустой звук - буду поступать по совести. Слово пацана!», «Большая страна - большая помощь! Будем помогать нашим. Слово пацана!»

Сергей Златогорский порадовался, что кузнецкая молодежь «сделала правильные выводы из нашумевшего сериала». «Таким словам таких пацанов можно верить и доверять», - подчеркнул он.

В декабре глава города счел необходимым для себя посмотреть кинокартину и посоветовал сделать то же самое педагогам среднего и старшего звена, а также преподавателям системы среднего профессионального образования. Цель - обсудить сериал с учащимися и помочь им сделать правильные выводы.

«Не обсудите вы, обсудят другие, обсудят они сами. Уже начинают играть в это дело. Чтобы мы тут не поймали эту волну! Это по мозгам врежет. Они романтику зацепят, а весь негатив идет мазком, не обратят внимание.

А между тем выскребались из этой романтики до 2010-х годов, 20 с лишним лет, полпоколения потеряли. Самарские и тольяттинские кладбища - там аллеи героев стоят, романтиков этого дела. Самое интересное - за этой романтикой всегда стояли очень серьезные люди, которые делали руками и жизнями вот этих романтиков большие деньги. И вот это вот романтики, к сожалению, не помнят», - отметил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что в свое время знал многих таких «романтиков», назвал их потенциально неглупыми, где-то даже очень талантливыми людьми.

«Я говорил многим, чем это кончится, не верили. Потом случалось то, что случалось, молотили друг друга только в путь. И другого народа много страдало от них. Вот такая была история.

Чтобы такого у нас тут не народилось! Серьезная заявка, я даже не пойму, зачем она появилась в нынешнее время, видимо, там какие-то резоны возникли, кто-то самовыразиться решил талантливо, а нам сейчас с этим делом разгребаться.

Поэтому вы этот феномен на тормозах не спускайте, и с полицией надо посоветоваться, профилактику устроить, чтобы наше подрастающее поколение не разделили на чушпанов и пацанов.

Специально в выходные посмотрел и понял, что по мозгам проехали. Без последствий, наверное, не останется», - сделал вывод глава Кузнецка.