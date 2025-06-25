Учеба

В Пензенской области золотые медали получат 858 выпускников

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Из школ Пензенской области в этом году выпускается 4 860 одиннадцатиклассников. Особо отличившиеся покинут учебные заведения с медалями.

Золотые награды получат 858 школьников, серебро - 405, пояснили в пресс-службе областного министерства образования.

Золотые медали выдают за наивысшие отметки по всем предметам, получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из предметов, а также сдачу на отлично ГВЭ по русскому языку и математике.

Серебряную медаль вернули в 2024 году (ее отменяли в 2014-м). Награду вручают выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более 2 «хорошо». Есть привязка и к баллам ЕГЭ.

Выпускной вечер для учеников 11-х классов пройдет 28 июня.

24-го числа в ККЗ «Пенза» состоялся губернский праздник, где чествовали лучших выпускников региона 2025 года. Фотоленту можно посмотреть здесь.

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