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Учеба

В Кузнецке педагоги обсудят со школьниками нашумевший сериал

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В Кузнецке всех педагогов среднего и старшего звена, а также преподавателей системы среднего профессионального образования обяжут посмотреть сериал «Слово пацана». Такое поручение дал глава города Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 18 декабря.

Цель - обсудить картину с учащимися и помочь им сделать правильные выводы.

«Не обсудите вы, обсудят другие, обсудят они сами. Уже начинают играть в это дело. Чтобы мы тут не поймали эту волну! Синичка уже выпорхнула, доступ к ней есть. Это по мозгам врежет. Они романтику зацепят, а весь негатив идет мазком, не обратят внимание.

А между тем выскребались из этой романтики до 2010-х годов, 20 с лишним лет, полпоколения потеряли. Самарские и тольяттинские кладбища - там аллеи героев стоят, романтиков этого дела. Самое интересное - за этой романтикой всегда стояли очень серьезные люди, которые делали руками и жизнями вот этих романтиков большие деньги. И вот это вот романтики, к сожалению, не помнят», - отметил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что в свое время знал многих таких «романтиков», назвал их потенциально неглупыми, где-то даже очень талантливыми людьми.

«Я говорил многим, чем это кончится, не верили. Потом случалось то, что случалось, молотили друг друга только в путь. И другого народа много страдало от них. Вот такая была история.

Чтобы такого у нас тут не народилось! Серьезная заявка, я даже не пойму, зачем она появилась в нынешнее время, видимо, там какие-то резоны возникли, кто-то самовыразиться решил талантливо, а нам сейчас с этим делом разгребаться.

Поэтому вы этот феномен на тормозах не спускайте, и с полицией надо посоветоваться, профилактику устроить, чтобы наше подрастающее поколение не разделили на чушпанов и пацанов.

Специально в выходные посмотрел и понял, что по мозгам проехали. Без последствий, наверное, не останется», - сделал вывод глава Кузнецка.

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