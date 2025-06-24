Две кузнечанки перевели мошенникам 1 млн рублей

24.06.2025 | 09:58

В понедельник, 23 июня, в полицию Кузнецка обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошенников. В общей сумме они потеряли более 1 млн рублей.

Схемы, на которые попались кузнечанки, оказались разными.

Первая в апреле через «Яндекс.Директ» нашла объявление об обучении инвестированию на бирже ByBit и написала указанному контакту в Telegram. Незнакомец сообщил ей, что для обучения требуется переводить деньги на номера телефонов, которые будут предоставлены. Горожанка выполнила инструкцию и перечислила неизвестным в общей сумме 728 725 рублей, сообщается в телеграм-канале «Правопорядок.Кузнецк».

Второй кузнечанке позвонили в WhatsApp *. Незнакомец представился курьером Ozon и уведомил, что ей пришла посылка и оформлена доставка товара на дом. Для подтверждения он попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Женщина выполнила просьбу, так как действительно ждала посылку с Ozon.

Через некоторое время ей снова позвонили в WhatsApp *. На этот раз мошенник представился специалистом финансового отдела и сообщил кузнечанке, что ее пытаются обмануть. Он рекомендовал женщине перевести все деньги на «безопасный счет». Она поверила и 21 июня, сняв в офисе банка со своего накопительного счета 316 700 рублей, перечислила их по указанному злоумышленником номеру карты.

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