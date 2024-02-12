В Бессоновке около 6 км дороги готовы отремонтировать за 164,5 млн

На восстановление изношенных слоев участка дороги в Бессоновке планируют потратить 164 млн 598 тысяч 7 рублей 94 копейки. Соответствующий электронный аукцион появился на портале госзакупок.
Речь идет об отрезке трассы Пенза - Лунино - граница области с 7-го (+190 м) по 12-й (+883 м) километр. Заказчиком выступает Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
В планах фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона. После работ ширина проезжей части составит 8,4-9 м. Кроме того, предусмотрено восстановление обочин.
Менять профиль дороги, ремонтировать водоотводные сооружения, перекладывать инженерные коммуникации не будут.
Сроки выполнения - с 1 мая 2024 по 20 июня 2025 года.
«Перед началом производства работ подрядчику необходимо согласовать с УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области схемы организации дорожного движения на период работ с учетом конкретных дорожных условий», - говорится в документации.
В конце прошлого года министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев уточнил, что реконструкция или прокладка одного километра дороги обходится в сумму от 60 до 75 млн рублей. Стоимость обычного ремонта километра - 20 млн. Если речь идет о капремонте, то цена вырастает до 30 млн.
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