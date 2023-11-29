75 млн за 1 км: реконструкция дорог в Пензенской области подорожала

29.11.2023 | 10:48

Реконструкция или строительство одного километра дороги в Пензенской области обходится в сумму от 60 до 75 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев в среду, 29 ноября, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

Ранее он называл стоимость обычного ремонта километра - это 20 млн. Если речь идет о капремонте, то цена вырастает до 30 млн, а если о новом строительстве, то в три раза и больше.

По словам министра, еще два года назад, в 2021-м, все обходилось значительно дешевле.

«Если взять по материалам, то щебень в 2,5 раза вырос. Он был в 2021 году 1 200-1 800 рублей за куб, сейчас 3 800. Битум был 18 000 за тонну, сейчас больше 40 000, а в летний сезон еще выше», - пояснил Александр Гришаев.

Серьезно подорожала и техника. «Если взять набор, комплект (бульдозер, асфальтоукладчик, каток, грейдер), то это все выльется где-то в более 100 млн рублей», - уточнил министр.

Еще одна составляющая стоимости километра - зарплата дорожников. «Мы регулярно следим и поднимаем зарплату в дорожной отрасли, она неплохая, средняя - за 65 000 рублей», - заявил Александр Гришаев.

В заключение он подчеркнул, что цену диктует не регион: она складывается такой по всей стране.