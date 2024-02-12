В 2023 году пензенские медики получили 85,5 млн за новорожденных

12.02.2024 | 09:28

В 2023 году 7 994 жительницы Пензенской области воспользовались родовым сертификатом, на свет появилось 8 117 малышей. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказала пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

На оплату услуг по оказанию помощи в период беременности и родов, а также наблюдению за ребенком в первый год жизни медицинским учреждениям перечислили более 85,5 млн рублей.

«Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка», - уточнили в пресс-службе.

Если раньше женщина должна была самостоятельно предоставлять бланк сертификата в роддом, то теперь все необходимые сведения СФР получает автоматически.

«Напомним, сертификат состоит из трех талонов. Каждый талон заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Эти данные потом автоматически направляются в Социальный фонд России для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются медицинской организации на их лицевые счета», - добавили в региональном отделении.

Всего органы ЗАГС Пензенской области в 2023 году зарегистрировали появление на свет 8 299 детей.