Дорогие тесты перед ЭКО сделают бесплатными для пензенцев

20.05.2025 | 12:04

Жители Пензенской области смогут бесплатно проходить генетические и гормональные исследования, которые нужны перед процедурой ЭКО, но не предусмотрены системой ОМС. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Помощь окажут одиноким женщинам, желающим иметь ребенка, пациентам, направленным на ЭКО лечащим врачом.

Исследования будут проводить в областной больнице имени Н. Н. Бурденко за счет регионального бюджета. Перед медучреждением поставлена задача приобрести все необходимое оборудование и расходные материалы.

Ранее министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан отметил, что часть генетических и гормональных обследований, которые требуются для ЭКО, дорогие и не входят в перечень услуг по полису ОМС, но эту проблему решат, сделав их доступными для пензенцев.

Кроме того, в области намерены уменьшить очередь на процедуру и помочь большему числу бесплодных пар. В Сурском крае хотят повысить коэффициент рождаемости с 1,2 до до 1,4 на 1 000 жителей. Это средний по России показатель.