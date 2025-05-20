Сетевое издание|18+|Вторник|20 мая 2025|13:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Общество

Дорогие тесты перед ЭКО сделают бесплатными для пензенцев

Печать
Telegram

Жители Пензенской области смогут бесплатно проходить генетические и гормональные исследования, которые нужны перед процедурой ЭКО, но не предусмотрены системой ОМС. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Помощь окажут одиноким женщинам, желающим иметь ребенка, пациентам, направленным на ЭКО лечащим врачом.

Исследования будут проводить в областной больнице имени Н. Н. Бурденко за счет регионального бюджета. Перед медучреждением поставлена задача приобрести все необходимое оборудование и расходные материалы.

Ранее министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан отметил, что часть генетических и гормональных обследований, которые требуются для ЭКО, дорогие и не входят в перечень услуг по полису ОМС, но эту проблему решат, сделав их доступными для пензенцев.

Кроме того, в области намерены уменьшить очередь на процедуру и помочь большему числу бесплодных пар. В Сурском крае хотят повысить коэффициент рождаемости с 1,2 до до 1,4 на 1 000 жителей. Это средний по России показатель.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте