На Соборной площади в Пензе устроят праздник для будущих мам

02.04.2025 | 11:37

В субботу, 5 апреля, в Пензе состоится праздник для будущих мам, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, который отмечается 7-го числа.

На Соборной площади для пензячек в положении проведут специальные занятия по дыхательной гимнастике, устроят выступление творческих коллективов города.

«Для мам, пришедших с детьми, будет организована анимационная программа», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Желающих ждут в 11:30 около памятника Матери.

«Сейчас, как никогда, важно укреплять семейные ценности, поддерживать молодых родителей. Беременная женщина - это надежда нации, это будущее нашей страны», - подчеркнула первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

В этот же день в Пензе состоится Марш здоровья, участникам которого предстоит пройти 2 км по улице Московской - от театра до Соборной площади.