Пензячке отказали в пособиях на детей из-за отчества

02.04.2025 | 17:34

В Пензе малообеспеченной семье отказали в ежемесячных пособиях якобы из-за несоответствия данных в документах.

Местная жительница обратилась в прокуратуру и рассказала, что в январе этого года хотела оформить выплаты на двоих детей, но столкнулась с неожиданной проблемой. Женщине заявили, что в их свидетельствах о рождении не указано отчество матери, тогда как в паспорте оно есть.

Надзорный орган провел проверку и счел отказ необоснованным.

Руководителю регионального отделения Соцфонда РФ внесли представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Право женщины на получение мер государственной поддержки восстановлено, положенные пособия на детей назначены с даты первоначального обращения и выплачены», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.