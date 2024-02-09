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Общество

В 2023 году в Пензенской области родились Паулина, Сара и Космос

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В Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных в 2023 году стали Артем и София. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Всего органы ЗАГС зарегистрировали появление на свет 8 299 детей. Из них Артемами назвали 410 мальчиков, Софиями - 412 девочек.

Также частыми среди представителей сильного пола были такие имена, как Матвей, Александр, Михаил и Кирилл, у слабого - Мира, Ева, Анна и Полина.

«Среди необычных имен, которые выбирали жители нашего региона, можно выделить Белогор, Еремей, Космос, Жанна, Паулина и Сара», - уточнили в пресс-службе.

В Заречном в 2023 году свидетельства о рождении были выданы на 333 детей. У мальчиков наиболее популярными именами стали Артем, Александр и Кирилл, а у девочек - София, Мирослава и Анастасия. Самыми редкими оказались Гордей, Елисей, Агата и Мия.

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