В 2023 году в Пензенской области родились Паулина, Сара и Космос

09.02.2024 | 11:21

В Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных в 2023 году стали Артем и София. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Всего органы ЗАГС зарегистрировали появление на свет 8 299 детей. Из них Артемами назвали 410 мальчиков, Софиями - 412 девочек.

Также частыми среди представителей сильного пола были такие имена, как Матвей, Александр, Михаил и Кирилл, у слабого - Мира, Ева, Анна и Полина.

«Среди необычных имен, которые выбирали жители нашего региона, можно выделить Белогор, Еремей, Космос, Жанна, Паулина и Сара», - уточнили в пресс-службе.

В Заречном в 2023 году свидетельства о рождении были выданы на 333 детей. У мальчиков наиболее популярными именами стали Артем, Александр и Кирилл, а у девочек - София, Мирослава и Анастасия. Самыми редкими оказались Гордей, Елисей, Агата и Мия.