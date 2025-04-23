В Пензенской области выросло число несовершеннолетних матерей

23.04.2025 | 20:10

В Пензенской области в 2024 году матерями стали 102 несовершеннолетних. Это больше, чем в 2023-м (83) и 2022-м (99). Такие данные приведены в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой.

Трем матерям еще не исполнилось 14 лет. 99 роженицам было от 15 до 17. Отказа несовершеннолетних от малышей в прошлом году не зафиксировано.

Также приводится статистика по абортам у жительниц региона 15-17 лет. Прервать беременность решили 18 пензячек (13 - в 2023-м, 24 - в 2022-м).

Ранее на брифинге в правительстве Пензенской области обсудили вопрос о введении выплаты беременным школьницам.

«У нас браки официально разрешены с 18 лет. По согласию органов местного самоуправления у нас разрешены браки с 16 лет, но это, скорее, исключение. Их в практике достаточно мало: по данным за прошлый год, из 6 000 браков таких 44. Все-таки у нас задача, чтобы ребенок рос в полноценной семье. Давайте, наверное, все-таки сначала замуж, а потом - ребенка», - высказала мнение первый замминистра труда, соцзащиты и демографии Юлия Петрова.