В Пензенской области 20 беременных студенток получили по 100 000

08.04.2025 | 21:12

В Пензенской области с января по март 2025 года материальную помощь в размере 100 000 рублей получили 20 беременных студенток.

«Их пока мало, но это данные всего за квартал», - отметила на брифинге во вторник, 8 апреля, первый замминистра труда региона Юлия Петрова.

Мера поддержки начала действовать в январе 2025 года. Право на нее есть у девушек, которые имеют гражданство РФ, проживают в регионе не менее 3 лет и очно обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования. Срок беременности должен быть более 12 недель, а встать на учет нужно с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Также Юлия Петрова рассказала, что в прошлом году подарок для новорожденного получили около 30 студенческих семей. В набор входят вещи первой необходимости: одеяло, пеленка-кокон, полотенце для купания и другие предметы - в целом на сумму до 5 000 рублей.

Сейчас рассматривается вопрос о расширении набора и увеличении его стоимости.