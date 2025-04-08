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Общество

В минздраве и минтруде высказались о выплате беременным школьницам

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Во вторник, 8 апреля, на брифинге в правительстве Пензенской области обсудили вопрос о введении выплаты беременным школьницам.

«Категорически против минздрав», - заявила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Первый замминистра труда, соцзащиты и демографии Юлия Петрова напомнила, что в последнее время тему выплат школьницам активно обсуждали в Сети.

«У нас браки официально разрешены с 18 лет. По согласию органов местного самоуправления у нас разрешены браки с 16 лет, но это, скорее, исключение. Их в практике достаточно мало: по данным за прошлый год, из 6 000 браков таких 44. Все-таки у нас задача, чтобы ребенок рос в полноценной семье. Давайте, наверное, все-таки сначала замуж, а потом - ребенка», - пояснила Петрова.

Она отметила, что обстоятельства бывают разными и государство готово поддержать беременных несовершеннолетних.

«Но тем не менее школьницам не надо, рановато. Не надо детям детей рожать», - высказала точку зрения Юлия Петрова.

Новые меры поддержки беременным ученицам школ ввели, например, в Брянской, Орловской, Кемеровской областях. Выплаты составляют от 100 000 до 150 000 рублей. В Пензенской области материальную помощь в размере 100 000 рублей оказывают студенткам, вставшим на учет до 12-й недели беременности.

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