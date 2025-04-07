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Общество

В Пензенской области 764 беременным женщинам назначили единое пособие

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В Пензенской области в 2025 году 764 женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель, назначили единое пособие.

Его получают, если доходы семьи ниже одного прожиточного минимума (14 896 рублей) на человека в месяц и имущество соответствует установленным критериям.

«Размер пособия зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума, а именно 8 118 рублей, 12 177 рублей, 16 237 рублей», - уточнили в областном отделении СФР.

Обратиться за назначением данной меры поддержки можно после 12 недель беременности. Средства начисляют с месяца постановки на учет (но не ранее 6 недель) и будут выплачивать до месяца родов включительно.

«Кроме того, работающая женщина может оформить пособие по беременности и родам. Чаще всего в декрет уходят в 30 недель, и такой отпуск обычно составляет 140 дней. Пособие выплачивается единовременно и суммарно за все дни отпуска», - добавили в отделении, пояснив, что размер исчисляется исходя из среднего заработка за 2 последних календарных года.

В общей сложности выплаты по линии СФР сейчас получают более 1 900 беременных женщин.

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