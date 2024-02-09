В Пензенскую область поступит 5 200 доз вакцины от полиомиелита

Министерство здравоохранения Пензенской области получит 5 170 доз вакцины от полиомиелита. Электронный аукцион, объявленный Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ, проводился на портале госзакупок.
Речь идет о суспензии или растворе для внутримышечного введения (0,5 мл/доза) в целях профилактики.
Еще 30 доз препарата в рамках той же закупки будут направлены в Заречный по линии ФМБА России.
Госконтракт, заключенный с поставщиком, будет действовать до конца года.
Ранее сообщалось, что в Пензу также поступит 3 400 доз вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка.
Полиомиелит - острое вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга. Коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, характерным признаком которой является спазматический кашель. Дифтерия - инфекция, чаще всего поражающая ротоглотку. Столбняк - острое инфекционное заболевание, атакующее нервную систему.
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