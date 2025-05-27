Общество

Песочница может стать рассадником болезней

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Игры в песочнице, которые так любят дети, могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Ульяна Гуреева.

По ее словам, через песок можно заразиться кишечными инфекциями, попадающими в основном через фекалии животных и птиц: кишечной палочкой, шигеллами, ротавирусами, норовирусами, кампилобактериями и сальмонеллами.

«Проявления могут быть разными: от боли в животе и диареи до повышения температуры и рвоты», - уточнила педиатр.

Песочницы нередко становятся источником заражения гельминтами - аскаридами, острицами, токсокарами.

«Аскаридоз может вызывать хронический кашель, а острицы - зуд в области анального отверстия и расстройства пищеварения», - пояснила Ульяна Гуреева.

В песке могут обитать грибки (дерматофиты), вызывающие кожные заболевания, такие как стригущий лишай.

«Еще одна угроза - протозойные инфекции, в частности токсоплазмоз и лямблиоз. Они передаются через загрязненный песок и могут проявляться температурой, увеличением лимфоузлов, болями в животе, аллергическими реакциями», - предупредила врач.

Чтобы снизить риск заражения, следует соблюдать простые правила: регулярно обновлять песок и очищать площадку, не допускать в песочницу животных, приучать детей не брать песок в рот, не касаться лица во время игры и мыть руки.

«Очень важно своевременно проходить профилактические осмотры и придерживаться календаря вакцинации. А при любых тревожных симптомах обращаться к врачу - это поможет вовремя выявить возможные инфекции и начать лечение», - рекомендовала Ульяна Гуреева.

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