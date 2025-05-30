Назван вид кваса, который может испортить окрошку

30.05.2025 | 07:51

30 мая в России отмечается День окрошки. Как сделать ее вкусной и полезной, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Правильно приготовленная окрошка - хорошо сбалансированное и полезное блюдо. В ней есть сложные углеводы и клетчатка из свежих овощей, полноценный белок из мясных или молочных ингредиентов, витамины и минералы», - отметила она.

Екатерина Кашух подчеркнула: именно заправка из напитков, содержащих живые культуры - кефир, сыворотка, натуральный квас - поддерживает здоровье пищеварительной системы и иммунитет. Так, содержащиеся в кефире пробиотики улучшают микрофлору кишечника и способствуют мягкому пищеварению.

«Однако блюдо очень легко испортить. Например, если выбрать вместо натурального кваса магазинный напиток, который содержит много сахара и консервантов», - предупредила гастроэнтеролог.

Екатерина Кашух отметила, что магазинный квас, газировка, майонез или колбаса в составе делают окрошку тяжелой для желудочно-кишечного тракта. Особенно их нужно избегать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом или лактазной недостаточностью.

Врач также посоветовала готовить окрошку по порциям и не хранить дольше 12 часов.