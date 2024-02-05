В Пензу поступит 3 400 доз вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка

05.02.2024 | 18:18

Министерство здравоохранения Пензенской области получит партию вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка у детей.

Информация об этом содержится на портале госзакупок, где проводился аукцион на заключение соответствующего госконтракта. Заказчиком выступал Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

Препарат должен поступить заказчику не позднее 15 марта 2024 года. Согласно плану распределения, в Пензенскую область направят 3 400 доз из 212 320. Их поставят в областной клинический центр крови.

Вакцина представляет собой суспензию (0,5 мл/доза) для внутримышечного введения.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Пензенском регионе наряду со случаями ОРВИ, пневмонии, коронавируса, кори, менингита у юных жителей регистрировали и коклюш. Ребята с таким диагнозом, как правило, лечатся в центре спецвидов медпомощи (КИМе).