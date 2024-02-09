На посещение терапевта больному отводится 15 минут, а ЛОРа - 16

09.02.2024 | 08:33

Помимо нормативов времени приема пациентов для врачевателей души - психологов и психотерапевтов, Минздрав РФ установил критерии и для врачей других специальностей.

Как сообщает «Парламентская газета», для участкового терапевта время приема составляет 15 минут, невролог должен уделять пациенту 22 минуты, ЛОР - 16, офтальмолог - 14.

Хирурги должны принимать больных в пределах 26 минут, фтизиатры - 35, а стоматологи-терапевты - 44.

При посещении врача-гериатра нормы таковы. Если речь идет о болезни, то пациент сможет беседовать с доктором до 45 минут. В случае профилактической работы - 65% этого времени.

Ранее стало известно, что при оказании первичной помощи в амбулаторных условиях психиатр будет принимать пациента 24 минуты, психиатр-нарколог - 26 минут, психотерапевт - 42 минуты.

Однако если посетитель пришел с профилактической целью, то продолжительность его приема устанавливается в пределах 65% нормы приема пациента с заболеванием.